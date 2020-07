Roma, positivo al Covid continua a viaggiare: fermato uomo a Termini (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, il viaggiatore sapeva di essere positivo ed era stato messo in isolamento fiduciario: fermato alla stazione Termini e denunciato per aver infranto le regole. L’uomo in questione sapeva di essere positivo, ma, senza pensare alle drastiche conseguenze, ha pensato di prendere il treno e viaggiare per circa cinque giorni tra il centro e il … L'articolo Roma, positivo al Covid continua a viaggiare: fermato uomo a Termini proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo… - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - repubblica : Roma Termini, positivo con tosse e febbre fermato sul treno. Aveva viaggiato per cinque giorni - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: È arrivato a Fiumicino il 23 giugno da Dacca e sarebbe dovuto stare per due settimane in quarantena poiché positivo al #… - AleC226 : RT @ultimenotizie: È arrivato a Fiumicino il 23 giugno da Dacca e sarebbe dovuto stare per due settimane in quarantena poiché positivo al #… -