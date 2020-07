Rai - Koulibaly vuole andar via: spunta un nuovo patto con l'agente (Di giovedì 9 luglio 2020) Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato anche sul futuro di Kalidou Koulibaly nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "A 29 anni Koulibaly vorrebbe chiudere il ciclo e il Napoli lo sa. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Koulibaly vuole andar via: spunta un nuovo patto con l'agente - LuigiLiccardo6 : RT @Spazio_Napoli: - cn1926it : RAI – #Osimhen ancora indeciso! #Milik va via, ha l’accordo con la #Juventus. Novità per #Koulibaly - Spazio_Napoli : - _SiGonfiaLaRete : Rai: “Milik via al 100%. Koulibaly ha chiesto la cessione. Entourage Osimhen deluso da…” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Koulibaly RAI - Koulibaly ha chiesto la cessione: il Napoli vuole Gabriel per sostituirlo. Tsimikas non è più una... SpazioNapoli Rai - Koulibaly vuole andar via: spunta un nuovo patto con l'agente

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato anche sul futuro di Kalidou Koulibaly nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "A 29 anni Koulibaly vorrebbe chiudere il ciclo e il Nap ...

RAI – Koulibaly ha chiesto la cessione: il Napoli vuole Gabriel per sostituirlo. Tsimikas non è più una prima scelta

Il giornalista, esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi toccati dal collega, ...

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato anche sul futuro di Kalidou Koulibaly nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "A 29 anni Koulibaly vorrebbe chiudere il ciclo e il Nap ...Il giornalista, esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi toccati dal collega, ...