Prove libere F1 GP Stiria 2020: orari e come vederle in diretta tv e streaming (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Gran Premio di Stiria è tutto pronto per la prima giornata di attività in pista. Team e piloti venerdì 10 luglio torneranno sul Red Bull Ring di Spielberg, tracciato che nello scorso weekend ha dato vita a un GP d’Austria appassionante. In questo secondo round, però, saranno tanti i temi di discussione: dall’affidabilità delle monoposto ai problemi da risolvere soprattutto in casa Ferrari per mancanza di prestazione. Venerdì andranno in scena dunque due sessioni di libere molto importanti programmate per le 11:00 e le 15:00. Le Prove libere del GP di Stiria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming su Sky Go e Now Tv attraverso l’abbonamento al pacchetto ... Leggi su sportface

