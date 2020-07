Playoff Serie C 2019/2020: tutte le squadre qualificate al secondo turno fase nazionale (Di giovedì 9 luglio 2020) Proseguono i Playoff di Serie C 2019/2020, che a breve riveleranno il nome della quarta squadra promossa in Serie B dopo Vicenza, Reggina e Monza. Ammesse d’ufficio al secondo turno fase nazionale le seconde classificate dei tre gironi, vale a dire Carrarese, Reggio Audace e Bari, che scenderanno in campo lunedì 13 luglio. Nei prossimi giorni verrà sorteggiato il tabellone che comprenderà anche le cinque vincitrici dei match del primo turno. Di seguito l’elenco di tutte le squadre qualificate: Carrarese Reggio Audace Bari Novara Potenza Juventus U23 Ternana Carpi Leggi su sportface

SkySport : Playoff Serie C: il tabellone della fase nazionale - JuventusFCYouth : #Under23, il primo turno di Playoff Nazionali di Serie C sarà contro il Padova! Verso la sfida del 9 luglio i ragaz… - MRB_it : ?? #PlayOff I risultati del Primo Turno Nazionale #mondorossoblù #seriec #legapro - tabellamercatob : #playoffs #SerieC per ultima promozione in #serieb 1° turno fase nazionale Finali #CarpiAlessandria 2-2… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Playoff #SerieC, i risultati del primo turno nazionale -