Ozil, la confessione agli amici: futuro in Turchia o in MLS (Di giovedì 9 luglio 2020) Che il rapporto tra Arsenal e Mesut Ozil non fosse più quello di una volta era noto. Il trequartista Gunners è da tempo al centro di diversi rumors che lo vogliono in rotta con la società e prossimo all'addio. Nonostante le ripetute conferme della sua volontà di portare a termine il contratto con la società londinese, le indiscrezioni continuano a susseguirsi. In Inghilterra, i tabloid avrebbero svelato quale sarà il destino del tedesco.Ozil: confessione sul futuro agli amicicaption id="attachment 578997" align="alignnone" width="753" Ozil (Getty Images)/captionMesut Ozil sta pianificando l'addio all'Arsenal dopo le ultime polemiche con tecnico e spogliatoio. Secondo il Sun il giocatore starebbe ipotizzando un ... Leggi su itasportpress

