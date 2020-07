Michele Bravi ottiene il patteggiamento: condanna a 1 anno e 6 mesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra essersi concluso la vicenda giudiziaria e processuale che ha coinvolto Michele Bravi, che nel novembre 2018 aveva avuto un incidente stradale nel quale era morta una motociclista di 58 anni. Il giovane cantante e vincitore di X Factor, in seguito all’accaduto, è stato imputato per omicidio stradale ed aveva chiesto un patteggiamento per 1 anno e 6 mesi, che è stato adesso ratificato. L’incidente di Michele Bravi Il 22 novembre 2018 Michele Bravi, a bordo di una macchina noleggiata, aveva travolto ed ucciso una motociclista di quasi 60 anni. Secondo le indagini, Bravi avrebbe fatto un’inversione di marcia senza dare la precedenza, e scontrandosi così con il motociclo ... Leggi su thesocialpost

