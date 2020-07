L’Oms lancia un comitato di valutazione sulla gestione della pandemia di Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio)Dopo le polemiche, le accuse alla Cina ma anche all’Organizzazione mondiale della Sanità per la gestione di quanto accaduto fin dall’inizio dell’anno, l’Oms ha deciso di creare un comitato indipendente per valutare la risposta alla pandemia di Coronavirus. A dirlo è stato oggi il direttore generale dell’Agenzia dell’Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del briefing settimanale con gli stati membri. A pochi giorni dall’ultima polemica, con la lettera aperta di 239 scienziati di 32 Paesi che hanno indicato le prove che dimostrerebbero come le particelle più piccole, quelle che rimangono per più tempo nell’aria, possono infettare le persone, chiedendo all’Oms ... Leggi su open.online

