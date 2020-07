“Last call” è il nuovo singolo di Manuel Aspidi per salvare il pianeta (Di giovedì 9 luglio 2020) Ho conosciuto Manuel Aspidi grazie a Numa, moglie di Phil Palmer nonché cantante e produttrice. L’ho immediatamente ospitato al Barone Rosso e sono rimasto colpito dalla sua voce che veniva direttamente dal cuore. Non sapevo nulla delle sue partecipazioni in un paio di talent. La collaborazione con artisti come Phil Palmer ha reso il suo progetto internazionale. Durante la pandemia ho visto i suoi appelli da casa, dove pur avendo contratto il virus, era stato abbandonato da medici, ospedali o altro. Volevo collegarmi con lui in quel periodo, poi ho preferito non farlo. Avrei accentuato la negatività in cui eravamo immersi. Tanto sapevo sarebbe guarito. I fatti mi hanno dato ragione, anche perché Manuel nel frattempo ha pubblicato un nuovo singolo, “Last ... Leggi su optimagazine

