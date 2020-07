Il raffreddavivande e altre 101 cose più utili di Matteo Politano (Di giovedì 9 luglio 2020) Un praticissimo raffreddavivande, con un piccolo ventilatore attaccato alla posata che soffia al posto nostro sulla pasta bollente. O i bottoncini delle tasche dei jeans, che non s’è mai capito davvero a cosa servissero. Sono 2 tra “le 101 cose più utili di Matteo Politano”, in una lista in via di aggiornamento su una pagina Facebook di burloni, SSC Napoli Operazione Nostalgia. La questione di drammatica attualità riguarda il posizionamento tattico e d’immagine dell’attaccante del Napoli, che in questa ripresa di campionato sta mettendo tutti d’accordo: a che serve? Per Antonio Corbo “Politano è generoso quanto dispersivo, è un trapano che fa rumore ma non scava“. Per altra ironia social è un ... Leggi su ilnapolista

