Grande Fratello Vip, il jolly di Signorini: "A un passo dalla firma", chi trascina in casa (Di giovedì 9 luglio 2020) I provini continuano. Un andirivieni di vipponi pronti a partecipare al Grande Fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ance la prossima stagione. Casting dopo casting. A ritmo serrato. Adesso l'indiscrezione che vede Tommaso Zorzi ad un passo dalla porta rossa è sempre più probabile, prende sempre più corpo con il passare delle ore. L'influencer vorrebbe mettersi alla prova. Ci sarebbe già stato un contatto con la Produzione: trattativa in corso. Zorzi è ospite fisso di Ogni mattina (il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola). Riuscirà a sbarcare al Gf vip? Sembra che sia in dirittura d'arrivo la firma sul contratto. Staremo a vedere... Leggi su liberoquotidiano

