Coronavirus Fase 3, Lamorgese: “Rischiamo un autunno caldo” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’allarmante previsione della ministra dell’Interno: «Vedo negozi chiusi e cittadini che non hanno la disponibilità neanche di provvedere ai bisogni quotidiani» Leggi su lastampa

I familiari non credono alle prime conclusioni sul Pio Albergo Trivulzio

AGI - "La popolazione più fragile che risiede in una struttura come il Pio Albergo Trivulzio è stata quella maggiormente colpita da Covid-19. E quando tra un po' di mesi riusciremo ad approfondire l'a ...

Ascoli, i contagi bengalesi fanno "chiudere" gli ospedali: stop alle visite e tamponi per i ricoveri

ASCOLI - La scoperta dei due cittadini provenienti dal Bangladesh e risultati positivi al Covid-19, ha fatto scattare l’allarme nell’Area Vasta 5. Con una comunicazione urgente, il direttore sanitario ...

