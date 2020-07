Bologna, Mihajlovic umilia Sky: “Sembrate Inter Channel, questo non è giornalismo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Bologna, Mihajlovic umilia Sky: “Sembrate Inter Channel, questo non è giornalismo” l tecnico del Bologna... L'articolo Bologna, Mihajlovic umilia Sky: “Sembrate Inter Channel, questo non è giornalismo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - repubblica : Bologna, Mihajlovic contro Sky e Caressa: 'Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter… - Corriere : Mihajlovic attacca Sky in diretta: «Sembrate Inter Channel! Una vergogna» - giusyoni : RT @jackcs13: #Bologna, #Mihajlovic contro #Sky: 'Domenica al club avete parlato mezz'ora solo dell'#Inter e neanche un secondo di noi, è u… - jobwithinternet : RT @marifcinter: Mihajlovic a Sky: “Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello… -