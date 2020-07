Appalti e mazzette nelle forze armate col tariffario al 10 per cento. Ai domiciliari anche un generale (Di giovedì 9 luglio 2020) La polizia di Stato, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Antonio Clemente, ha eseguito un'ordinanza nei confronti di 31 persone: 7 agli arresti domiciliari tra imprenditori e ufficiali, 19 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione, cinque... Leggi su repubblica

HakulinenMaria : @TeresaBellanova @ermezio @repubblica Se con le mazzette gestisci appalti,se la criminalità di stampo mafioso viene… - Riolobo7 : @DadoneFabiana @GiuseppeConteIT Vai mafia vai. Appalti facili facili. Soldi a go go, mazzette a go go, solita Itali… - Campanianotizie : I NOMI DEGLI IMPUTATI Appalti e mazzette sull'asse Villa Literno-Lusciano, il 22 luglio ... - giampieroingle : Finora c’era il Codice degli Appalti e le mazzette volavano, ora senza il Codice si salvi chi può ! #decretosemplificazioni - pizzamarche : #Tg1 ore 13,00. Appalti più semplici. L’Italia può correre. PER UN ANNO. E DOPO? SI RITORNA AL PASSATO? CON MAZZETT… -