Andamento positivo per i listini europei. Debole Milano (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all’insegna della Debolezza. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.809,1 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Invariato lo spread, che si posiziona a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,20%. Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,46%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,52%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,18%. Il ... Leggi su quifinanza

danieledann1 : @GiuseppeBal98 @Emergenza24 L'andamento non è proprio positivo - WineNewsIt : #Comunicazione, #promozione e #marketing del #vino italiano in #Usa, la ricetta di @ColangeloPR. A WineNews l’anali… - laura_ceruti : Io sto con #Bassetti... dare informazioni corrette sull'andamento positivo della malattia non vuol dire liberi tutt… - bytersrl : Samsung, il secondo trimestre batte le attese: utile operativo a +23% - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: L'andamento dell'epidemia di #Covid19 in Italia: 138 i nuovi contagi di oggi. 30 le vittime. Terapie intensive vuote in 14 regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Andamento positivo Andamento positivo per i listini europei. Debole Milano Il Messaggero Coronavirus: 2 decessi, 1 nuovo caso, 3 guarigioni in Toscana

Gli attualmente positivi sono oggi 337, -1,2 ... alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a ...

Il FTSEMib non segue l'Europa e si conferma negativo

Andamento nervoso per le Borse europee nella seduta del 9 luglio. I principali indici di Borsa Italiana scivolano in rosso, mentre le principali piazze finanziarie del Vecchio Continente si confermano ...

Gli attualmente positivi sono oggi 337, -1,2 ... alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a ...Andamento nervoso per le Borse europee nella seduta del 9 luglio. I principali indici di Borsa Italiana scivolano in rosso, mentre le principali piazze finanziarie del Vecchio Continente si confermano ...