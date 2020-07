WhatsApp e Facebook Messenger “stanno per fondersi”? Cosa c’è di vero (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono due delle più grandi piattaforme di social media in tutto il mondo e ora nuove indiscrezioni suggeriscono che WhatsApp e Facebook Messenger “potrebbero presto fondersi“. Il sito WABetaInfo afferma che lo sviluppatore indipendente @ Alex193a ha avvertito dell’imminente integrazione delle due piattaforme di proprietà di Facebook. WABetaInfo ha spiegato: “@Alex193a mi ha avvisato dell’integrazione di WhatsApp in Facebook Messenger. In particolare, stiamo parlando della possibilità di comunicare con un utente che utilizza un’altra app, in questo caso tra due utenti che hanno WhatsApp e Facebook Messenger.” WhatsApp e Facebook Messenger “potrebbero presto fondersi”, afferma leaker I messaggi di WhatsApp sono crittografati end-to-end, assicurando che solo tu e la persona con cui stai comunicando possano leggere i ... Leggi su italiasera

rubio_chef : Ieri sera ho abbandonato definitivamente i social filo-sionisti @Facebook, @Instagram, @whatsapp. Prima di chiudere… - SimoneCaramanno : #smm Facebook, Whatsapp, Twitter, Google, Telegram, LinkedIn e Zoom non condivideranno informazioni riguardanti i p… - leganerd : WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct presto saranno la stessa cosa? ? - italiaserait : WhatsApp e Facebook Messenger “stanno per fondersi”? Cosa c’è di vero - maurilioberetta : Facebook e WhatsApp non collaboreranno con Hong Kong -