Victoria e New South Wales in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scatta il confinamento per 6,6 milioni di persone in Australia a causa di un aumento dei casi a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Lo Stato di Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, vanno in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia di Coronavirus, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine. Si tratta degli stati più popolosi della Nazione. Il lockdown per Melbourne durerà 6 settimane, in base a quanto annunciato da Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. “C’è un numero di nuovi contagi insostenibilmente alto. Dobbiamo essere realistici sulle circostanze nelle quali ci troviamo”. I cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni solo per lavoro, per acquistare beni di prima necessità e per attività di ... Leggi su laprimapagina

Il confine tra il Victoria ed il NSW è stato chiuso per la prima volta in 100 anni martedì sera nel drastico tentativo di far sì che l'epidemia di coronavirus registrata a Melbourne non si allarghi al ...

L'Australia ripiomba nell'incubo coronavirus. Oltre cinque milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di rimanere a casa a Melbourne, la seconda città più grande del Paese, dove è stato anche imposto ...

Il confine tra il Victoria ed il NSW è stato chiuso per la prima volta in 100 anni martedì sera nel drastico tentativo di far sì che l'epidemia di coronavirus registrata a Melbourne non si allarghi al ...