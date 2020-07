Valentino Resort 2021, essenzialità chic allo stato puro (Di mercoledì 8 luglio 2020) La collezione uomo Resort 2021 di Valentino è stata presentata attraverso una serie di scatti il cui storytelling si rivela una vera e propria narrazione tra Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison, e i modelli che indossano gli abiti. Le collezioni uomo e donna vengono svelate assieme con una formula inedita per cui è lo stesso Pierpaolo Piccioli il fotografo che ha ritratto a Nettuno, la sua città natale, due protagonisti d’eccezione: il modello Lucas El Bali e la top model romana Mariacarla Boscono, sua amica e musa. Credits: Courtesy ValentinoUna collezione egualitaria che nasce dalla volontà di purificare, razionalizzare e sottrarre il superfluo per tornare a quell’essenzialità che è l’anima dell’eleganza. Forme piane e geometriche, in un ... Leggi su gqitalia

SaraLailee : RT @vogue_italia: La divina Mariacarla Boscono in Valentino - susanna8012 : RT @vogue_italia: La divina Mariacarla Boscono in Valentino - vogue_italia : La divina Mariacarla Boscono in Valentino - DRepubblicait : Pierpaolo Piccioli diventa fotografo per la Resort Valentino: ecco le immagini - margielangel : mariacarla boscono for valentino resort 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Resort Valentino Resort 2021, essenzialità chic allo stato puro GQ Italia Pierpaolo Piccioli diventa fotografo per la Resort Valentino: ecco le immagini

Il mondo della moda lo conosce come uno degli stilisti contemporanei più talentuosi e di successo grazie alle collezioni che disegna per Valentino. Nel 2019 Pierpaolo Piccioli si era cimentato come di ...

Il mondo della moda lo conosce come uno degli stilisti contemporanei più talentuosi e di successo grazie alle collezioni che disegna per Valentino. Nel 2019 Pierpaolo Piccioli si era cimentato come di ...