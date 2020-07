Stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020, programmi e film: Techetechetè, Chi l’ha visto?, Come sorelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stasera in tv 8 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Stasera IN TV – Cosa prevede la guida di Stasera in tv 8 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e ... Leggi su tpi

kentilduca : Stasera live 21.30 anche se è mercoledì! - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di mercoledì 8 luglio - - ggot____ : @baura_loldrini @Gabri_Benci allora la facciooo, stasera mi ci metto. Facciamo che è ogni mercoledì sera/notte. Gi… - Notiziedi_it : Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2020: la morte di Marco Vannini - Alessan88657163 : #ciavarrini vi confermo che IL MERCOLEDÌ è il giorno delle GIOIE sono stata promossa all’esame dei quiz della paten… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera mercoledì Coronavirus e scuole chiuse: la proroga in tutta Italia fino al 3 aprile. Corriere della Sera