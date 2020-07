Sentenza Berlusconi, l’arringa di Esposito: i testimoni mentono. (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giudice Antonio Esposito ribadisce a gran voce la legittimità del processo che condannò in via definitiva l’ex premier nel lontano 2013. Dopo sette anni dalla Sentenza che ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi per frode fiscale, il giudice Esposito è nel pieno della bufera e si difende dalle accuse mosse dal collega Amedeo … L'articolo Sentenza Berlusconi, l’arringa di Esposito: i testimoni mentono. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

forza_italia : +++ NUOVO AUDIO CHOC SUL PROCESSO A BERLUSCONI +++ Il giudice che lo condannò anni prima di emettere la sentenza d… - davidealgebris : Non sono mai stato pro Berlusconi ma se vero sentenza per frode fiscale è stata decisa a tavolino, questo equivale… - matteorenzi : #Berlusconi va rispettato come uomo ed ex presidente del Consiglio. Le accuse contenute nell'audio de Il Riformista… - MalangoneMario : RT @Lillo68904581: ++A RIVEDER LE STELLE++ Alessandro Di Battista: 'Da quando mi sono recato ad Arcore a leggere tratti della sentenza Del… - Alex59635289 : RT @mariobortoluss1: Toghe rosse, l’odio di Esposito contro Berlusconi prima della sentenza: “Al Cav gli faccio un mazzo così” https://t.co… -