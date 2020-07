Real Madrid, Jovic in isolamento. Ha avuto un contatto diretto con un amico positivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv, il Real Madrid rischia di trovarsi senza Luka Jovic per qualche giorno. L’attaccante serbo dovrà infatti osservare un periodo di isolamento poiché è entrato in contatto diretto con un suo amico risultato positivo al Covid. Jovic è stato sottoposto a tampone e l’esito è stato negativo, ma dovrà comunque osservare un periodo di quarantena per precauzione. EXCLUSIVA de @jpedrerol en #JUGONES: Jovic, AISLADO en su casa tras estar en contacto con un amigo con #COVID19. El jugador ha dado NEGATIVO. pic.twitter.com/mQpuuUtmcn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2020 L'articolo Real ... Leggi su ilnapolista

