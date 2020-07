Raimondo Todaro in ballo con Paola Leonetti: chi è (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro volta pagina. Nel corso dell’ultima edizione di Amici sulla relazione tra i due ballerini si era abbattuto il ciclone Valentin. A causa di un flirt tra Francesca Tocca ed il concorrente del talent, Valentin Dimitriscu, era emersa la crisi che già attraversava la coppia da mesi. Dalle pagine del settimanale Chi in edicola scopriamo la vacanza romantica di Raimondo Todaro a Monopoli. Raimondo bacia con passione l’influencer e modella Paola Leonetti, ventitreenne pugliese. Di recente Todaro aveva messo a tacere tutti i rumours che circolavano sulla crisi con Francesca Tocca scrivendo un lungo messaggio di amore e gratitudine a Francesca per l’amore vissuto e la famiglia costruita insieme. Amici, Raimondo Todaro rompe il silenzio sul matrimonio con Francesca Tocca Anche ... Leggi su tvzap.kataweb

