Raggi: in corso riqualificazione 500 aree giochi della città (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Stiamo portando avanti un’operazione complessa per riqualificare e mettere in sicurezza le oltre 500 aree giochi di Roma. Si tratta di interventi che riguardano tutti i municipi della Capitale, dal centro alle periferie. Vi do qualche dato. Nell’ultima settimana gli operatori dell’Ufficio aree ludiche sono intervenuti nello spazio di via Carlo Avolio, nel Municipio IX. I tecnici hanno sostituito lo scivolo, dei giochi a molla e quattro seggiolini delle altalene. È stata poi stata posizionata una nuova cartellonistica con le regole di comportamento da adottare”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “A Testaccio, nello spazio giochi di piazza Santa Maria Liberatrice, inoltre, sono stati ... Leggi su romadailynews

