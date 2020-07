Puc in Commissione trasparenza. Cammarota: “Approvazione a rischio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tempi e modalità di revisione decennale (obbligatoria) del Piano Urbanistico Comunale approdano al tavolo della Commissione trasparenza del Comune. Il Presidente Antonio Cammarota comunica di aver inserito all’ordine del giorno il punto 1 sul Puc “in quanto siccome segnalato da alcuni consiglieri comunali, sarebbero definitivamente scaduti i termini relativi alle risposte alle osservazioni dei privati ovvero ad ulteriori inderogabili adempimenti e pertanto si rischia di retrocedere nei tempi e di non approvare il Puc in questa consigliatura, sebbene il piano urbanistico sia ormai scaduto da anni”. A tal riguardo il Presidente evidenzia anche “la problematica relativa ai beni immobili a iniziale destinazione agricola ai quali è stata imposta quella edificatoria con conseguenziale aumento di IMU e che non ... Leggi su anteprima24

Gricignano (Caserta) – Una task force sull’approvazione del Puc costituita da consiglieri di maggioranza e opposizione che non abbiano conflitti di interesse, ovvero non siano proprietari, così come l ...

2 Variante al Puc; trasferimento di volumetria preventivamente demolita (la pratica, approvata in Commissione, riguarda un’abitazione che, se il Consiglio esprimerà il suo assenso, verrà spostata da F ...

