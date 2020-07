Nasce la nuova Fanta Limonata Igp, tutta italiana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una nuova bevanda, la prima tutta Igp, e per di più italiana. La famiglia di Fanta si arricchisce di un nuovo arrivo, che può vantare l'utilizzo di una denominazione IGP: è Fanta Limonata Senza Zuccheri Aggiunti con succo di "Limone di Siracusa IGP", una Limonata con succo di limone 100% controllato dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP. Fanta Limonata si aggiunge all'offerta di bevande che vantano l'utilizzo di un prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP), dopo Fanta Aranciata Rossa Senza Zuccheri Aggiunti con succo di "Arancia Rossa di Sicilia IGP", un'aranciata con succo di arance rosse 100%, controllate dal Consorzio di Tutela "Arancia Rossa di Sicilia ... Leggi su panorama

