Mourinho e lo stadio: «Ancelotti mi ha detto che…» – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Josè Mourinho ha parlato dopo il match contro l'Everton del suo amico Ancelotti: queste le parole del Special One Josè Mourinho ha parlato dopo il match contro l'Everton del suo amico Ancelotti: queste le parole dello Special One. «Il mio club ha il miglior stadio e campo d'allenamento al mondo. Per me basta questo. La prima cosa che ha detto Ancelotti, lui ha allenato i migliori club al mondo a San Siro, all'Allianz Arena, al Bernabeu, è che il nostro stadio è assolutamente incredibile».

