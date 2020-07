Morto Alex Pullin: il campione del mondo di snowboard aveva 32 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il pluricampione del mondo di snowboard Alex Pullin, è Morto all’età di 32 anni in Australia, mentre praticava pesca subacquea in apnea. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Pullin. Il due volte campione del mondo di snowboard, come riporta Il Post, si trovava in Australia per praticare pesca subacquea in apnea. L’atleta … L'articolo Morto Alex Pullin: il campione del mondo di snowboard aveva 32 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

