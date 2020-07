Le spose scendono in piazza a Roma: il flashmob in abito bianco davanti alla fontana di Trevi. “Ridateci la libertà di festeggiare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una decina di spose tutte in bianco e alcune con un ombrellino per ripararsi dal sole, la marcia nuziale in sottofondo e alle spalle il palazzo di Montecitorio. Non è un matrimonio collettivo ma il flashmob organizzato a Roma dall’Associazione italiana regalo, bomboniere, confetti e wedding, con lo slogan “Ridateci la libertà di festeggiare“. Obiettivo, chiedere una mano al governo per non far morire il settore che organizza le cerimonie e le feste nuziali, ancora sospese per l’emergenza sanitaria. Ripresa, invece, la celebrazione di matrimoni. Secondo l’associazione, circa il 90% delle cerimonie sono state rinviate al 2021. Mario Granditone, segretario Airb (L’associazione italiana regalo, bomboniere, wedding, confetti): “Rappresentiamo il settore wedding, abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quando sei una infermiera non ci sono feste, giorni di riposo o matrimoni che tengono. È un mestiere, infatti, che può davvero essere attivo in qualsiasi occasione, anche fuori dalla corsia di ospedal ...

