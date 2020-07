Le nazionali di calcio con lo sponsor sulla maglia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Il calcio moderno è da tempo diventato una macchina da soldi. L’obiettivo principale dei club non è altro che aumentare le entrate. Tuttavia, esiste una norma che vieta le maglie con pubblicità nelle squadre nazionali, sebbene nel corso della storia ci siano stati casi che non ne hanno tenuto conto, come spiegato nell’Articolo VII del regolamento FIFA relativo a «qualsiasi forma di pubblicità da parte di sponsor, produttori (se supera le dimensioni dell’identificazione del produttore consentita) e / o di terzi, nonché qualsiasi dichiarazione politica, religiosa, personale e / o di qualsiasi altro tipo in qualsiasi forma, sono severamente vietate parti dell’attrezzatura di gioco che vengono utilizzati temporaneamente o permanentemente nell’area controllata dello stadio o che vengono ... Leggi su lapiazzettadellosport

Ultime Notizie dalla rete : nazionali calcio Calcio: Lega Pro ufficializza primo turno Play off nazionali ekuonews.it Hesgoal Manchester City Newcastle streaming gratis: diretta LIVE no Rojadirecta

La stagione di calcio per quanto riguarda i campionati nazionali sta volgendo al termine e mancano ancora poche partite da disputare. In Inghilterra restano da decidere ancora i posti per la prossima ...

Dai trionfi in campo, alla lotta contro il razzismo: il messaggio di Lilian Thuram

Ex grande giocatore di Monaco, Parma, Juventus e Barcellona, oggi Lilian Thuram si dedica a tempo pieno alla lotta contro razzismo. “Oggi sono qui in conferenza stampa non per annunciare il mio trasfe ...

