La moda dell’estate 2020? Le scarpe della Lidl. Costano 13 euro ma in rete vengono rivendute a 190 (Di mercoledì 8 luglio 2020) La moda dell’estate 2020? Né il tie-dye, né i crop top, bensì la linea di abbigliamento “streetwear” della Lidl. scarpe, ciabatte, t-shirt. Persino i calzini. Tutti marchiati con il logo del discount tedesco. Ancora introvabili in Italia, i capi sono stati messi in vendita a prezzi super low cost: 12,99 per le scarpe, 3,99 per le ciabatte, 0,99 per i calzini e 3,99 per le t-shirt. Ma il potere dei social è incredibile. Così, da quando le foto della linea sono diventate virali, tutti vogliono vestirsi con i colori del famoso discount. Attenzione, però: non solo la collezione è al momento disponibile solo in alcuni Paesi europei, ma non è nemmeno previsto lo sbarco nel Bel Paese. “Informiamo che al momento lo streetwear non è in previsione di vendita in Italia”, ha annunciato la catena, scatenando ... Leggi su ilfattoquotidiano

