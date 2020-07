Instagram, fissare i commenti in cima: come fare su iOS e Android (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una grande novità per Instagram. Con l’ultimo aggiornamento, sarà possibile fissare in cima i commenti migliori sotto un post Il social network più amato ed utilizzato è sicuramente Instagram. Vero e proprio contenitore di video, foto e stories di pochi secondi, può contare miliardi di utenti in tutto il Mondo. Il punto di forza del … L'articolo Instagram, fissare i commenti in cima: come fare su iOS e Android proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HWSWReview : Instagram permette ora di fissare dei commenti sotto i propri post, via - giannifioreGF : Nuova funzione #Instagram: puoi fissare fino a tre commenti nei post: - AcinoDuva : Instagram permette ora di fissare dei commenti sotto i propri post - giovannimanisi : “... forse, sempre, e per tutti, altro non è mai, leggere, che fissare un punto per essere sedotti, e rovinati, dal… - androidiani : Instagram permette ora di fissare dei commenti sotto i propri post - -