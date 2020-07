Il ponte di Genova ad Autostrade e la visita di Giuseppe Conte in Spagna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Succede che a un certo punto si debbano prendere decisioni, e lo si debba fare sotto precise e inderogabili scadenze temporanee. In casi del genere ci sono emersioni improvvise e violente della realtà. Fenomeno sempre rivelatori per il dibattito pubblico italiano. E’ successo anche con il ponte di G Leggi su ilfoglio

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - GiovanniToti : Dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di #Genova verrà riconsegn… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - ariolele : RT @marcopink73: La pantomima del M5merde!! Sulla concessione ai Benetton per il Ponte di Genova non arretreremo di un millimetro...Salvo b… - ferdina75517193 : RT @arusso414: #benetton torna a gestire il ponte di #Genova. Siete pagliacci o incapaci? @luigidimaio @AlfonsoBonafede @PaolaTavernaM5S… -