Gemelle siamesi | Unite per la testa e separate a Roma – VIDEO

È il primo caso in Italia ed è stato eseguito a Roma. Un intervento per separare due gemelli siamesi Unite per la testa. È il primo caso in Italia, e l'unico al mondo di questo tipo eseguito con successo. Due Gemelle siamesi Unite per la testa sono state separate con un intervento molto delicato

