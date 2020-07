GAZZETTA – “Pazzesco Milan” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La prima pagina di oggi de La GAZZETTA dello Sport è riservata alla rimonta compiuta ieri sera dal Milan ai danni della Juventus. “Pazzesco Milan”, titola la rosea. I rossoneri prima vanno sotto 2 a 0 sotto i colpi di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, poi in sei minuti ribaltano la partita: prima Zlatan Ibrahimovic su rigore poi Franck Kessiè che sfonda centralmente la difesa bianconera, riportano la gara in parità, infine ci pensa il neo entrato Rafael Leao a portare avanti i rossoneri. Chiude il match Ante Rebic, per il definitivo 4 a 2. Bianconeri che restano a +7 sulla Lazio, sconfitta dal Lecce per 2 a 1. In casa Inter, invece, è già partito il toto-nome per chi sarà il vice di Romelu Lukaku nella prossima stagione, e l’ultima possibilità porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: ... Leggi su calciomercato.napoli

