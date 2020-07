Furia di Mihajlovic: “Non abbiamo killer in campo. Siamo la squadra con più espulsi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Post gara ad alta tensione quello di Bologna - Sassuolo. Nelle interviste post partita ai microfoni di SkySport l'allenatore del Bologna Mihajlovic ha sbottato contro la direzione arbitrale di Fourneau: "Non voglio nessun tipo di domanda. abbiamo perso meritatamente, loro sono più forti di noi, hanno giocato meglio di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l'arbitro perché Siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato".caption id="attachment 986545" align="alignnone" width="300" Mihajlovic (Getty Images)/caption Furia di Mihajlovic: ... Leggi su itasportpress

calciomercatoit : ??#BolognaSassuolo - #Mihajlovic è una furia nel post gara - ItalianoeRomano : RT @NicolaRaiano: La furia di #Mihajlovic a Sky: dure parole contro Sky Calcio Club ma soprattutto contro Fabio Caressa ('quello piccolino,… - LucaFiorino24 : RT @sportface2016: #Bologna, #Mihajlovic è una furia contro #Sky #Inter #Caressa - ItaSportPress : Furia di Mihajlovic: 'Non abbiamo killer in campo. Siamo la squadra con più espulsi' - - Devabole : RT @sportface2016: #Bologna, #Mihajlovic è una furia contro #Sky #Inter #Caressa -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Mihajlovic Furia di Mihajlovic: “Non abbiamo killer in campo. Siamo la squadra con più espulsi” ItaSportPress Furia Mihajlovic contro Caressa: “Siete una vergogna, al Club sembrate Inter Channel”

“Dopo la vittoria contro l’Inter, con un uomo in meno, ho visto quella trasmissione in cui si tolgono le giacche e che viene condotta da quello basso, quello che è marito di Benedetta Parodi. E non si ...

Crisi Inter, la colpa è di Conte. Da Mihajlovic una sonora lezione di calcio

Tra spezzoni di partite e accumulo di minuti in serie A, il giovane Musa inizia a diventare uno dei punti fermi della squadra. La gioia più grande, dal suo approdo in serie A, Musa l’ha vissuta domeni ...

“Dopo la vittoria contro l’Inter, con un uomo in meno, ho visto quella trasmissione in cui si tolgono le giacche e che viene condotta da quello basso, quello che è marito di Benedetta Parodi. E non si ...Tra spezzoni di partite e accumulo di minuti in serie A, il giovane Musa inizia a diventare uno dei punti fermi della squadra. La gioia più grande, dal suo approdo in serie A, Musa l’ha vissuta domeni ...