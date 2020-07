Francesco Muzzi: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Francesco Muzzi è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che quest'anno va in onda coinvolgendo coppie di famosi e coppie costituite da gente comune.Originario di Bologna, dove è nato il 23 agosto 1991, dal suo profilo Instagram (sul quale conta 9mila follower pur non essendo molto attivo) emergono diverse esperienze, come quella di musicista, in quanto è un grande appassionato di batteria. Oggi lavora come produttore musicale e insegnante privato di musica, dopo una laurea conseguita al Conservatorio. Ma l'esperienza più nota per chi è abituato a guardare Uomini e Donne è stata certamente quella da corteggiatore di Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi.Francesco Muzzi: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 08 luglio ... Leggi su blogo

Temptation Island 2020, da Bologna arriva il single Francesco Muzzi