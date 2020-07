FORMAZIONI Atalanta Sampdoria: c’è Gabbiadini, Quagliarella in panca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Atalanta Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Sampdoria, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Sampdoria (4-5-1) Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

