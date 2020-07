«Finalmente a casa, mi sento miracolato» Emanuele, quattro mesi in ospedale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Emanuele Biella, 49enne di Sotto il Monte,vittima del Covid, per quattro mesi in ospedale, due in Terapia intensiva. «Mi sono svegliato col ricordo di un incubo: i genitori uccisi in una rapina. Ora tornerò a fare il carrozziere». Leggi su ecodibergamo

matteosalvinimi : Grazie Milano ?? Dopo troppi anni di sinistra, anche qui l’impegno è mandare a casa il Pd l’anno prossimo, per resti… - BluDiLouis : Finalmente a casa sul letto. Non so se ascoltarlo ora o prima di dormire. - dokele84 : #Libia finalmente decisioni sagge e assennate. Aiutiamoli a casa loro e a casa nostra. @guerini_lorenzo… - mexedup0 : Non vedo l’ora di tornare a casa dal mare per poter finalmente andare a far la cacca nel mio bagno, ve lo volevo dire - JosefaFarrugia : Riki e oscarrr?????? finalmente eccoliiio quanto mi erano mancati ???????? riki felice che lo zio è tornato a casa ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente casa "Finalmente tutti a casa: la comunità L'Albero torna alla normaltà" InfoVercelli24.it Riecco Skriniar dopo multa e squalifica: a Verona per riprendersi e tenersi l'Inter

Una certezza in vista della sfida di domani contro il Verona in casa Inter si chiama Milan Skriniar che ritorna a disposizione di Antonio Conte dopo le tre gior ...

MILAN - JUVENTUS: 4-2 - SERIE A 2019/2020. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Milan - Juventus è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 7 luglio alle ore 21:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di ...

Una certezza in vista della sfida di domani contro il Verona in casa Inter si chiama Milan Skriniar che ritorna a disposizione di Antonio Conte dopo le tre gior ...Milan - Juventus è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 7 luglio alle ore 21:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di ...