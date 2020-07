Figlia ex sindaco capolista Pd, non ha più rinnovato la tessera. “Ero stanca del partito. E non sono una raccomandata” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “sono in un vortice”. Lo dice col sorriso Giordana Mobilio. Poche ore fa la comunicazione ufficiale: sarà lei la capolista Pd alle prossime regionali. “Appena me l’hanno proposto – racconta ad Anteprima24 – ho sentito gioia, ma anche un gran senso di responsabilità. Ne ho parlato col mio compagno, i genitori e il datore di lavoro. Mi sono presa un giorno per pensarci, poi ho deciso”. Quarantatre anni, conosciuta più che altro (se non solo) per il suo cognome: è la Figlia dell’ex sindaco di Pozzuoli, Aldo Mobilio. E proprio l’attuale primo cittadino di Pozzuoli, Enzo Figliolia e di Portici, Vincenzo Cuomo – entrambi fedelissimi di Vincenzo De Luca – hanno lavorato e lavoreranno per ... Leggi su anteprima24

ALI’ TERME – Un secolo di vita per lo più dedicata al lavoro e trascorsa nei campi. La signora Filippa Marino (vedova Trimarchi) ha festeggiato il centesimo compleanno attorniata dai parenti e dall’af ...

Coronavirus in Veneto, 7 nuovi casi: positiva anche una bimba di un anno

Si tratta della figlia di un uomo di origini camerunesi ... Governatore Luca Zaia in Veneto l'azienda Ulss ha l'obbligo di denuncia e di comunicazione al sindaco, al Prefetto e alla polizia dei ...

