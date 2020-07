Facebook, Instagram e Whatsapp: arriva la chat unica (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tutte in una chat. Meglio, una superchat con miliardi di utenti connessi. Si tratta di coloro che hanno account attivi su Facebook, Whatsapp e Instagram. Il progetto di Zuckerberg, preannunciato un anno fa, sta per realizzarsi: tre piattaforme, un unico sistema di comunicazione che consentirà di chattare tra loro anche se iscritti a social network diversi. Il lockdown, e il bisogno di restare in contatto, sembra aver accelerato i tempi. Ne sono la dimostrazione le ‘Stanze’ di Facebook, le ‘Messenger Rooms’, che consentono di conversare con diverse persone contemporaneamente nella stessa piattaforma. Comprese quelle che non hanno un account. Praticamente il preludio alla chat unica con i ... Leggi su quifinanza

