DIRETTA Atalanta-Sampdoria – Formazioni ufficiali del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) DIRETTA Atalanta-Sampdoria – Alle ore 21:45 di questa sera a Bergamo tornano in campo l’Atalanta e la Sampdoria. Le due squadre stanno lottando entrambe per obiettivi diversi: da un lato i nerazzurri vogliono consolidare il quarto posto in classifica e sperare in un terzo se non in un secondo posto. Le parole di Gasperini nel prepartita hanno fatto capire innanzi tutto che l’Atalanta vuole riuscire a fare il record di punti e per questo possono veramente puntare in alto. Dall’altro lato la Sampdoria ha la zona retrocessione alle calcagna ed una sconfitta potrebbe mettere i blucerchiati in grosse difficoltà. Attualmente la distanza dal Genoa, terzultimo in classifica, è di soli 5 punti e considerate le 8 giornate al termine ... Leggi su giornal

Marco562017 : @liviozeta67 Ciao Livio, ci sta essere incazzati per ieri, ma ragioniamo un attimo. La nostra diretta inseguitrice… - Kloster_Stube : Questa sera in #diretta su #maxischermo e nel nostro #estivo #milan #direttagol #seriea Domani sera #verona #inter… - Marco_viscomi : Non importa se hai già vinto otto scudetti di fila, non importa se hai sette punti di vantaggio e la tua più dirett… - NotizieIN : DIRETTA TV Genoa-Napoli Streaming Roma-Parma Gratis: dove vedere Partite Oggi. Stasera Atalanta-Sampdoria… - AleBaroAB : L'avevo detto in diretta che stasera la Juventus NON avrebbe vinto... La Serie A 'organizzata' così prevedibile tan… -