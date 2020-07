Conte vs Salvini: ‘Ecce bombo’ | Perché la citazione di Moretti fa scalpore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte si scaglia contro il leader della Lega Matteo Salvini e chiama in causa Nanni Moretti. “Mi ricorda Ecce bombo” Volano gli stracci tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e non è certo una novità. Stavolta il premier, evidentemente stufo dello j’accuse del leader della Lega, ha risposto per le rime. “Mi ricorda Ecce bombo” ha dichiarato il premier in conferenza stampa da Madrid, dov’è per discutere di Recovery Fund con Pedro Sanchez, il suo omologo spagnolo. Un attacco in piena regola, una vera e propria bordata quella partita dalla Spagna da Conte, contraddistinto dal suo solito aplomb. Il Presidente del Consiglio ha poi spiegato di aver mandato gli inviti all’opposizione per un ... Leggi su bloglive

