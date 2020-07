Carlo Calenda si scaglia contro il Codacons e chiede l'interrogazione parlamentare: "Quadro inquietante" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Francesca Galici Dai profili social del suo movimento politico, Carlo Calenda ha attaccato il Codancons chiedendo risposte su alcune situazioni non troppo chiare; l'ex ministro chiederà anche l'interrogazione parlamentare Il Codacons è nell'occhio del ciclone dallo scorso mese di marzo, da quando ha iniziato una guerra a suon di denunce contro il rapper Fedez e sua moglie Chiara Ferragni. Da quel momento si sono accesi i riflettori sull'associazione dei consumatori, che ha cercato di inibire l'azione benefica dei Ferragnez in favore dell'ospedale San Raffaele di Milano. All'inizio dell'emergenza sanitaria, infatti, la coppia si è fatta promotrice di una raccolta fondi su un sito di found reasing, tramite il quale ha raccolto oltre 4,5 milioni di euro che sono stati investiti per la realizzazione di una terapia intensiva. Il Codacons ha lamentato presunte ... Leggi su ilgiornale

