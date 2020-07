Brescia, Balotelli non sarà più convocato. Si allenerà solo con chi gioca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mario Balotelli non sarà più convocato dal Brescia per le prossime partite. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. I rapporti dell’attaccante con il club sono ormai ridotti ai minimi termini e, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, Balotelli non giocherà le rimanenti sfide di campionato e si allenerà solo con gli altri giocatori del Brescia che non giocheranno. “Il giocatore è rientrato in gruppo lunedì dopo diverse settimane scandite da allenamenti individuali, dunque il numero 45 sta rispettando il protocollo di gruppo e non quello singolo, osservato durante il periodo post lockdown. Un reintegro in gruppo parziale quello dell’attaccante biancoblù, visto che si ... Leggi su ilnapolista

Fantacalcio : Balotelli-Brescia, stavolta è finita davvero: la situazione - napolista : Brescia, Balotelli non sarà più convocato. Si allenerà solo con chi gioca Lo scrive Tuttomercatoweb. Manca l’uffici… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: TMW-Brescia, Balotelli si allenerà solo con chi non gioca e non sarà più convocato - marinabeccuti : TMW-Brescia, Balotelli si allenerà solo con chi non gioca e non sarà più convocato - Torinogranatait : TMW-Brescia, Balotelli si allenerà solo con chi non gioca e non sarà più convocato -