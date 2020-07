Benevento, sabato Fratelli d’Italia in piazza contro il ddl Zan sull’omotransfobia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Anche a Benevento Fratelli d’Italia sostiene e scende in piazza sabato 11 Luglio alle 17.30 in piazza Castello, condividendo la protesta al liberticida disegno di legge Zan sull’omotransfobia, al fianco dei cittadini che, con le Sentinelle in piedi ed altre associazioni, effettueranno questa silenziosa manifestazione. È in gioco la libertà d’espressione e perfino la libertà di professare la propria confessione religiosa, come espresso recentemente dalla CEI. Il ddl crea infatti un nuovo reato d’opinione che non viene definito dal legislatore e pertanto si presta a pericolosissime interpretazioni. Oltretutto il nostro ordinamento già contiene gli strumenti per sanzionare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sabato Benevento, le Sentinelle in Piedi in piazza contro il ddl Zan sull'omotransfobia NTR24 Benevento - Week end all’insegna dei burattini nella piazza antistante la Chiesa di S. Sofia

Scrive l'ufficio stampa di palazzo Mosti: L'assessora all'Istruzione e alla Cultura, Rossella Del Prete, esprime particolare soddisfazione per il successo che sta riscuotendo l'iniziativa “Burattini i ...

A Benevento e provincia non ci sono più casi attivi di coronavirus da 12 giorni

La provincia di Benevento è “covid-free” ormai dal 27 giugno, giorno in cui è guarita anche l’ultima persona ancora in isolamento domiciliare a Guardia Sanframondi. Da allora, quasi due settimane senz ...

