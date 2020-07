Autostrade, caos in A7: otto chilometri di coda. Viabilità in tilt a Genova. De Micheli: «Tra 10 giorni terminiamo i lavori». Salvini: manifestazione a Roma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chiuso il tratto Bolzaneto-Genova Ovest. Tomasi, Aspi: «Il governo approvi subito una nuova norma sulle ispezioni e interventi nelle gallerie» Leggi su ilsecoloxix

LegaSalvini : LIGURIA, CAOS #AUTOSTRADE. FINO A 14 CHILOMETRI DI CODA, PROBLEMI CON IL 118 - Agenzia_Ansa : Caos cantieri #autostrade: slitta l'apertura A7, 14 chilometri di coda Riaperta alle 8.30 la barriera di Genova Ove… - M5S_Camera : Autostrade: in Liguria il caos causato da decenni di incuria e silenzi - tigrelt : RT @LaVeritaWeb: Prosegue il caos a causa delle imposizioni del Mit ad Autostrade. Distribuita acqua sull'A26, ingorghi infernali sull'Adri… - Fabiusfax : RT @b_baolo: Autostrade, caos in A7: otto chilometri di coda. Viabilità in tilt a Genova. De Micheli: «Tra 10 g… -