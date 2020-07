Arpa intensificherà misurazioni sul 5G in Regione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Informazione, vigilanza e intensificazione delle misurazioni saranno le parole d’ordine sulle quali la Regione si concentrerà in merito alla tecnologia 5G in Friuli Venezia Giulia. Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro aprendo oggi i lavori del webinar dedicato alle tecnologie di trasmissione della telefonia mobile di quinta generazione, incontro organizzato dall’Arpa in collaborazione con l’assessorato e la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di 180 amministrazioni locali della nostra Regione. L’esponente dell’esecutivo Fedriga ha spiegato quali saranno i punti chiave sui quali la Regione focalizzerà la propria attenzione per questo tema di stretta attualità. “Il nostro ... Leggi su udine20

