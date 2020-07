Zero contagi, un decesso. Puglia: 4535 positivi a test corona virus, nessun incremento di casi rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di martedì 7 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 7 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2350 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. E’ stato registrato un decesso per un residente in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 191.319 test. Sono 3.910 i pazienti guariti. 79 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535 così divisi: 1.492 nella provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database) 382 nella Provincia di Bat 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 522 nella Provincia di Lecce; 281 nella ... Leggi su noinotizie

In Puglia continua il trend Covid-free: anche oggi non si registrano nuovi contagi da Coronavirus, come riportato dal bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione. Oggi, martedì 7 luglio 2020, sono ...

