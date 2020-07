Xbox Series X e PS5: Microsoft come Sony, altri annunci dopo l'evento di luglio secondo Jeff Grubb (Di martedì 7 luglio 2020) Microsoft ha finalmente rivelato la data dell'evento Xbox Series X di luglio. Xbox 20/20 si svolgerà il 23 luglio e ci aspettiamo di vedere un sacco di giochi first-party da Xbox Game Studios. Tuttavia, Jeff Grubb di Venturebeat ritiene che Microsoft terrà alcuni giochi da parte per rivelarli prima della fine dell'anno.Grubb, che in passato si è dimostrato affidabile con una serie di indiscrezioni, ha affermato su Twitter: "Non aspettatevi che Xbox mostri tutto. Terrà qualcosa da parte per la fine dell'anno, proprio come Sony". Infatti, secondo Tom Phillips di Eurogamer.net, Sony ha in serbo ancora alcuni giochi che verranno svelati prossimamente. A quanto pare quindi entrambe le aziende avrebbero i loro assi nella manica.Non manca poi la stoccata a Nintendo nel tweet di Grubb. "Tuttavia non faranno come Nintendo, che tiene in cantiere i giochi per sempre e ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Microsoft come #Sony, all'evento #XboxSeriesX non verranno presentati tutti i giochi? - Info_e_Games : Xbox Series X, il nuovo GdR di Obsidian è in lavorazione? - - GiannaDavide : Xbox Series X, l’evento dedicato ai titoli Next-Gen - GamingTalker : id Software assume sviluppatori per giochi per PS5 e Xbox Series X, in arrivo Doom Eternal next-gen?… - infoitscienza : Xbox Series X, niente prezzo anche al Game Showcase di fine mese? -