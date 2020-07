Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 20:30 (Di martedì 7 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 20.15 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA BARRIERA DI Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI SULLA VIA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE TRA VIA MARCO SIMONE E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA STAZIONE REPUBBLICA, PER UN GUASTO TECNICO E RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE IN PROGRAMMA PER VENERDI’ 10 LUGLIO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ATAC DUNQUE, DALLE 8.30 ALLE 17.00 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE Roma-LIDO, ... Leggi su romadailynews

