TikTok pronta a lasciare Hong Kong dopo la nuova legge per la sicurezza nazionale (Di martedì 7 luglio 2020) La scelta del social controllato dal gigante cinese ByteDance ricalca quelle di Facebook, Google e Twitter. Il segretario di Stato Usa Pompeo: "Valutiamo il bando" Leggi su repubblica

repubblica : TikTok pronta a lasciare Hong Kong dopo la nuova legge per la sicurezza nazionale [dal nostro corrispondente FILIPP… - C0d3r_ : #TikTok, gli Stati Uniti pronti al ban: 'è strumento di sorveglianza e propaganda' - iitscams : So pronta per il tea di tiktok America raga stanotte non se dorme - Anajuu05 : @Rafah_Ribeiro_1 @AKhali__ @costaezequiell eu to pronta p fazer esse tiktok AHAHAHAHAHAAHAHAHAHA - tryingtoactcool : @InDevilsArms Amo io in prima media su -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok pronta TikTok pronta a lasciare Hong Kong dopo la nuova legge per la sicurezza nazionale la Repubblica TikTok pronta a lasciare Hong Kong dopo la nuova legge per la sicurezza nazionale

PECHINO - Che cosa resta della libertà di espressione a Hong Kong, dopo la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino? Se lo chiedono i cittadini dell'ex colonia britannica, ridotti a pr ...

TikTok, gli Stati Uniti pronti al ban: "è strumento di sorveglianza e propaganda"

TikTok ha annunciato che bloccherà la propria app ad Hong Kong a seguito dell'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale che ha garantito maggiori poteri al governo centrale. La ...

PECHINO - Che cosa resta della libertà di espressione a Hong Kong, dopo la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino? Se lo chiedono i cittadini dell'ex colonia britannica, ridotti a pr ...TikTok ha annunciato che bloccherà la propria app ad Hong Kong a seguito dell'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale che ha garantito maggiori poteri al governo centrale. La ...